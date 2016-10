Rechter beslecht ruzie over miljoenen euro’s bij Parlevliet

Foto Ko van Leeuwen Diederik Parlevliet (links) op het schip 'Mark'.

DEN HAAG/KATWIJK - De Haagse rechtbank heeft de ruzie binnen de bekende Katwijkse vissersfamilie Parlevliet over ruim honderd miljoen euro en het eigendom van het bedrijf Parlevliet en Van der Plas (P&P) beslecht.

Door Roy Hazenoot - 19-10-2016, 20:00 (Update 19-10-2016, 20:00)

Nico Parlevliet moet diens aandeel in P&P - een kwart van het bedrijf - overdragen aan zijn broer Diederik (Diek). De koopovereenkomst van 122,5 miljoen euro die in 2014 tussen de dochter van Nico en haar oom Diederik is gesloten, voldoet volgens de rechter aan de regels.

Het Katwijkse bedrijf heeft via een persverklaring laten weten dat ’het betreurt dat dit geschil uiteindelijk via de rechter moest worden behandeld’. Wel is P&P - waar Diederik Parlevliet directeur is en broer Nico al jaren niet meer werkt - ’tevreden met de uitspraak’.