Tips voor goede leefstijl op Gezondheidsplein

Archieffoto Hielco Kuipers Gerardo van Egmond, eigenaar van Indoorvolkstuin, organiseert het Gezondheidsplein.

RIJNSBURG - Wat is nou een goede levensstijl? Veel sporten, gezonde voeding, lekker in je vel zitten of een combinatie daarvan? Op die vragen wil Rijnsburger Gerardo van Egmond, van de Indoorvolkstuin en Gezondergroen.nl, antwoord geven. Zaterdag is in zijn kas aan Kanaalpad Noord-West het eerste Gezondheidsplein.

Door Alieke Hoogenboom - 20-10-2016, 8:15 (Update 20-10-2016, 8:15)

Hoe kwam je op het idee voor het Gezondheidsplein?

Gerardo van Egmond: ,,De laatste jaren komt er zoveel informatie over beweging, gezond leven en voeding op mensen af. De berg aan informatie zorgt voor onduidelijkheid; mensen...