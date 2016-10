Zwemvaardigheid Katwijkse kinderen niet slechter

KATWIJK - Het is niet slecht gesteld met de zwemvaardigheid van kinderen uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, menen de onderzoekers van Mulier Instituut. Het aantal kinderen (98 procent) dat in groep 8 minstens één zwemdiploma heeft, ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde (94 procent). Maar één procent van de leerlingen die de basisschool verlaten, heeft nog nooit zwemles gehad.

