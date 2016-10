Nieuwe milieustraatin Noordwijkerhout

Foto Hielco Kuipers De nieuwe milieustraat is vaker open dan nu.

NOORDWIJKERHOUT - De milieustraat van Noordwijkerhout krijgt een andere plek. Met ingang van volgende maand kunnen de Noordwijkerhouters hun afval kwijt op bedrijventerrein Gravendam. De nieuwe milieustraat aan de Walserij 11 is vaker open dan de huidige.

Door Paul de Vliegerp.de.vlieger@hollandmediacombinatie.nl - 20-10-2016, 15:16 (Update 20-10-2016, 15:16)

Afval met ingang van volgende maand naar Gravendam

Dat Noordwijkerhout een nieuwe milieustraat krijgt, is een gevolg van het aflopen van het contract met de huidige verwerker - Meeuwenoord aan de Schippersvaartweg - per eind oktober. De gemeente heeft de exploitatie van de milieustraat aanbesteed en daarbij kwam de firma Heemskerk - onderdeel van Meerlanden - als beste optie uit de bus. Met Heemskerk/Meerlanden is een contract voor twee jaar aangegaan.

De milieustraat is alleen bestemd voor inwoners van Noordwijkerhout. Om die reden moet altijd een legitimatiebewijs worden getoond als afval naar de Walserij wordt gebracht. Alle inwoners ontvangen deze maand een brief met informatie over de verhuizing en de soorten afval die naar de gemeentewerf kunnen worden gebracht.

De feestelijke opening van de nieuwe milieustraat wordt woensdag 2 november verricht door wethouder Martijn Bilars. Het is de eerste officiële daad van de nieuwe wethouder, die twee weken geleden zijn partijgenoot Hans Knapp opvolgde. Volgens Bilars gaan de Noordwijkerhouters er op vooruit. ,,Financieel, omdat de gemeente een gunstig contract heeft kunnen afsluiten en mede daardoor gaan de gemeentelijke belastingen niet omhoog. Maar ook omdat de milieustraat vaker is geopend - zeven dagdelen straks tegen vier nu - en het aanbieden van afval veiliger gebeurt’’, zegt de wethouder.

In de nieuwe milieustraat komt ook personeel ’met afstand tot de arbeidsmarkt’ te werken, zoals mensen met een beperking. Er zijn verder onderhandelingen gaande om ook ’Werkwinkel 2e kans’ naar de milieustraat te verplaatsen. Deze kringlooporganisatie zit nu nog op de plek van de oude zoutopslag in De Zilk, maar moet daar weg vanwege woningbouwplannen.

De nieuwe milieustraat is geopend op maandag, woensdag en vrijdag en op zaterdagochtend.