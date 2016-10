Nieuwbouwwijk in Noordwijk voor starter, gezin en oudere

Foto Leidsch Dagblad De sloop van de Northgohal is in volle gang.

NOORDWIJK - Het nieuwbouwwijkje dat op de plek van de Northgohal in Noordwijk moet verschijnen biedt plek aan verschillende woningzoekenden: starters, gezinnen en senioren.

Door Peter van der Hulst - 20-10-2016, 21:00 (Update 20-10-2016, 21:00)

De Noordwijkse Woningstichting (NWS) krijgt van de gemeente zes maanden de tijd om een plan voor het gebied aan de Duinwetering te ontwikkelen. Naast eengezinswoningen komen er ook appartementencomplexen. De nieuwe wijk moet aansluiten bij het karakter van de omgeving.

Het is de bedoeling dat de woningen met voorrang aan Noordwijkse woningzoekenden worden aangeboden en verhuurd.

,,De sociale huurmarkt zit op slot. Door voor deze nieuwe woningen met voorrang te kiezen voor bewoners die al een huis van de NWS huren, komt de doorstroming op gang. Van hun verhuizingen profiteren dan ook andere woningzoekenden’’, aldus NWS-directeur Willem van Duijn.

Ook wethouder Hans Bakker benadrukt de noodzaak van goedkopere huizen in Noordwijk.

,,Betaalbare huurwoningen zijn heel hard nodig. We zijn ongelooflijk gemotiveerd om het plan ook financieel haalbaar te maken. Het aandeel van de gemeente is bouwrijpe grond leveren. Dat wil zeggen dat de kosten van de werkzaamheden voor bijvoorbeeld de sloop van de sporthal en de inrichting van de openbare ruimte in de berekening worden opgenomen.’’

Wordt het licht voor het uiteindelijk bouwplan op groen gezet, dan zal de grond onderhands aan de NWS worden verkocht.