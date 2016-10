Nieuwbouw SJC in 2020 gereed

Archieffoto Hielco Kuipers De huidige accommodatie van voetbalvereniging SJC gaat vanaf 2018 op de schop.

NOORDWIJK - De kersverse hoofdklasser in het zondagvoetbal SJC beschikt vanaf voorjaar 2020 over een geheel vernieuwde accommodatie. Als alles volgens plan verloopt, beginnen de werkzaamheden in mei 2018 en kan twee jaar later de bal op het aangepaste complex rollen.

Door Peter van der Hulst - 21-10-2016, 8:00 (Update 21-10-2016, 8:00)

De gemeente Noordwijk laat zelf het ontwerp voor de accommodatie van SJC maken. Op die manier is de kwaliteit van de uitvoering maximaal gegarandeerd. Pas als de tekeningen klaar zijn, wordt het project aanbesteed.

Aannemers kunnen zo voornamelijk op de prijs concurreren....