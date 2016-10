Geestelijke rijkdom van een bakkerszoon

Foto Hielco Kuipers Kabbour Essadki: ,,Misschien is het egoïstisch, maar ik ben alleen maar bezig met mijn eigen zaak’’.

NOORDWIJK - Essadki luidt de achternaam, maar de meeste Noordwijkers kennen alleen zijn voornaam: Kabbour. Zijn gelijknamige zaak is bijna net zo’n begrip als de uitgaansstraat waaraan het tapasrestaurant is gevestigd. De in Casablanca geboren Marokkaan is met veertig dienstjaren immers een van de langstzittende horecamensen aan De Grent.

Door Peter van der Hulst - 21-10-2016, 9:00 (Update 21-10-2016, 9:49)

Al vijftig jaar is de badplaats zijn thuis. De zoon van een arme bakker is in Noordwijk uitgegroeid tot een geestelijk rijk mens.

Noest leven

Bij het passeren van de drempel van ’Kabbour Tapas y...