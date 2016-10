Scooterrijder laat gewonde en telefoonnummer achter

VOORHOUT - Een scooterrijder is donderdagavond gewond geraakt toen hij in botsing kwam met een andere scooterrijder op Leidsevaart in Voorhout.

Door Internetredactie - 20-10-2016, 22:27 (Update 20-10-2016, 22:58)

Die liet zijn telefoonnummer wel achter, maar ging er daarna vandoor en liet het slachtoffer gewond achter.

Het slachtoffer liep flink beenletsel op en is naar het ziekenhuis vervoerd.

De scooterrijder die de plaats van het ongeluk had verlaten, is nog gebeld door de politie die later ook nog even langs zijn huis zijn gegaan.