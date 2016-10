Sportpark Boekhorst niet eerder dan 2018 op de schop

NOORDWIJKERHOUT - Het sportende deel van Noordwijkerhout moet nog even geduld hebben. Waarschijnlijk niet eerder dan in de zomer van 2018 wordt begonnen met de herinrichting van sportpark De Boekhorst. Dat zeggen de wethouders Martijn Bilars en Henri de Jong.

Door Paul de Vliegerp.de.vlieger@hollandmediacombinatie.nl - 21-10-2016, 10:03 (Update 21-10-2016, 10:13)

Plan voor evenementenhal De Schelft wordt onderzocht

Over de metamorfose die het Noordwijkerhoutse sportpark moet ondergaan, wordt al lang gepraat. Knopen zijn nog altijd niet doorgehakt, behalve dat het sportpark op zijn huidige plek blijft en dat er - in verband met de bebouwing van het Bavoterrein - aan de noordkant een verbindingsweg komt tussen de Herenweg en de Langevelderweg.

Een vraag die nog moet worden beantwoord, is bijvoorbeeld of de nieuwe sporthal die in De Boekhorst is gepland ook de niet-sportieve activiteiten van De Schelft overneemt. Als het aan Noordwijkerhouts grootste carnavalsvereniging De Kaninefaaten ligt, gebeurt dat niet. De vereniging heeft onlangs bij de gemeente een plan ingediend om De Schelft te behouden en er een evenementenhal van te maken.

,,Wij kijken of dit plan ruimtelijk en financieel uitvoerbaar is’’, zegt wethouder De Jong hierover. Volgens hem moet nog voor de komende jaarwisseling hierover duidelijkheid komen. Eind februari, begin maart wil de gemeente vervolgens een definitieve klap op het dossier De Boekhorst geven. Een besluit over het voortbestaan van het zwembaddeel van De Schelft kan echter wel later worden genomen.

Vanwege procedures en aanbestedingen kan zeker niet voor de zomer van 2018 met de ’verbouwing’ van De Boekhorst worden begonnen.