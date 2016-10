Auto slaat over de kop en richt ravage aan in Katwijk

Foto: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

KATWIJK - Een automobilist is zaterdagavond gewond geraakt nadat hij met zijn auto op de Wassenaarseweg in Katwijk uit de bocht vloog en over de kop sloeg.

Door Floris van Bodegraven - 22-10-2016, 22:42 (Update 22-10-2016, 22:53)

De auto kwam uit Wassenaar en reed richting Katwijk toen hij in een bocht van de Wassenaarseweg rechtdoor reed. De auto ramde daarbij een lantaarnpaal, raakte vervolgens een gedenksteen, vloog over een sloot, sloeg over de kop en landde op een hek.

Foto: Leon Gielen

De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. De auto is later afgesleept. Liander heeft de stroom van de lantaarnpaal afgesloten.