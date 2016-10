’Paarden in Lentevreugd’ is winnende natuurfoto

Foto Peter Duijndam De foto van Peter Duijndam kreeg de meeste stemmen.

KATWIJK - De natuurfoto ’Paarden in Lentevreugd’ van Peter Duijndam is vrijdag met een kwart van de tweehonderd stemmen verkozen tot mooiste van Katwijk.

Door Alieke Hoogenboom - 23-10-2016, 20:23 (Update 23-10-2016, 20:23)

,,We vinden vooral de symmetrische compositie mooi, maar de foto is ook technisch’’, zegt jurylid Arjan van Duijvenboden. ,,Het is best moeilijk om de adem van dieren echt goed in beeld te brengen.’’

De fotowedstrijd is een initiatief van Natuurcentrum Katwijk en Foto Kruyt. De jury koos uit de in totaal 160 ingezonden foto’s zes finalisten. Bezoekers van het natuurcentrum konden de afgelopen weken op een van die foto’s stemmen.