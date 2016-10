Betalingsgedrag bar en boos in de Bollenstreek

ANP

BOLLENSTREEK - De gemeenten in de Bollenstreek betalen structureel hun rekeningen aan ondernemers te laat.

Door Roy Hazenoot - 24-10-2016, 12:56 (Update 24-10-2016, 12:59)

Ongeveer een kwart van de facturen in Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse en Teylingen blijft te lang op de stapel liggen. Dit blijkt uit cijfers over 2015 van MKB-Nederland, de belangenbehartiger van ondernemers.

Landelijke richtlijn

Van de bijna vierhonderd gemeenten in Nederland behoren deze vier tot de zestig slechtste volgens het midden- en kleinbedrijf. Katwijk en Hillegom doen het met plek 174 en 286 weliswaar beter, maar voldoen met 88 en 82 procent niet aan de landelijke richtlijn om 95 procent van de rekeningen op tijd te betalen.

Ook Leiden (plek 283 en 82 procent), Alphen aan den Rijn (plek 263 en 84 procent), Oegstgeest (plek 226, 85 procent) en Voorschoten (plek 183 en 88 procent) hangen in de middenmoot van beroerde betalers. Zoeterwoude voldoet bijna aan de landelijke norm. Zij betaalt 93 procent van de rekeningen op tijd.

Top 10

De enige positieve uitzondering in de regio is Kaag en Braassem. Deze gemeente betaalt 99 procent van haar rekeningen op tijd en staat daarmee in de top 10 van Nederland.