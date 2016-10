Bijzonder herdenkingstegeltje terug op Noordwijkse bodem

Foto Hielco Kuipers

NOORDWIJK - Kim Wortel en Thijs Kroon vonden het kleurige tegeltje in hun achtertuin in Alkmaar. Het nodige speurwerk leidde naar Noordwijk.

Door Peter van der Hulst - 24-10-2016, 15:28 (Update 24-10-2016, 15:28)

De timing kon niet perfecter. Het rode visje - volgens velen door voormalig Huis ter Duin-directeur Rudolf Tappenbeck bedacht - op een okergele achtergrond werd zeer waarschijnlijk ontworpen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Noordwijk.

In de badplaats worden dit jaar tal van festiviteiten gehouden vanwege de 150-jarige viering. Ten tijde van de uitgifte van de tegel (1935) werd overigens nog 1885 als geboortejaar van de badplaats aangehouden. Tegenwoordig wordt 1866 als beginjaar gezien. Het bijzondere tegeltje, dat zaterdag in het Hof van Holland werd getoond, is gemaakt door Stichting Tegelsche Keramiek en Volkskunst, een stichting die in 1953 werd opgeheven.