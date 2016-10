Burlend damhert wil maar één ding

foto joost bouwmeester Een burlend damhert tijdens de bronsttijd in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

DE ZILK - Het zit een beetje tussen boeren en knorren in: burlen. Mensen kunnen het niet, maar damhertenbokken des te beter. Omdat ze het alleen van half oktober tot en met begin november doen, hield de Werkgroep Actieve Natuurtochten van IVN Leiden afgelopen weekeinde een burlwandeltocht in de Amsterdamse Waterleidingduinen bij De Zilk. Het Leidsch Dagblad wandelde mee.

Door Paul de Vlieger - 24-10-2016, 16:13 (Update 24-10-2016, 16:14)

Het is herfstvakantie, het weer is goed en het doel van de tocht spreekt kennelijk aan. Gids Nanko van Kampen wrijft zich in...