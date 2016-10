Plan voor zorgmanege in Lisse

LISSE - Een woonruimte voor zes meervoudig gehandicapte jongvolwassenen met daarachter een manege die huifbedrijden aanbiedt. Er zijn vergevorderde plannen om dit te vestigen aan de Middenweg in Lisse. Afgelopen weekeinde zijn omwonenden geïnformeerd.

Door Paul de Vlieger - 25-10-2016, 7:48 (Update 25-10-2016, 7:48)

De zorgmanege is een initiatief van Nico en Yvonne Assendelft uit Lisse en Perween Shali uit Katwijk. Beiden hebben een meervoudig gehandicapt kind van rond de 18 jaar. „Je gaat nadenken over het moment dat je kind het huis uit gaat”, vertelt Yvonne Assendelft. „En omdat we bang...