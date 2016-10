Tijdcapsule vereeuwigt verhalen van nu

Fotobureau Monica van der Stap De oude bankkluis in De Banck in Rijnsburg wordt dichtgelast.

RIJNSBURG - Persoonlijke brieven, een iPhone met verkoopbewijs, muntgeld en een tv-gids. Wie in het jaar 2150 de bankkluis in appartementencomplex De Banck in Rijnsburg opent, vindt 35 koffers en waant zich met al die ’oude’ spullen 134 jaar terug in de tijd.

Door Alieke Hoogenboom - 24-10-2016, 16:51 (Update 24-10-2016, 16:51)

Cor Heemskerk, eigenaar en ontwikkelaar van de woningen in het voormalige ABN-AMRO gebouw aan de Oegstgeesterweg, kwam bij het vinden van de kluis op het idee voor een tijdcapsule. Door de inhoud van de kluis kunnen toekomstige burgers over...