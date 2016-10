Noordwijk baalt van slechte score betalingsgedrag

REGIO - „Het is niet leuk om onderaan te bungelen”, reageert een woordvoerder van gemeente Noordwijk op de publicatie gisteren in deze krant over het betaalgedrag van de badplaats. Slechts 70 procent van de facturen aan ondernemers is in 2015 op tijd betaald.

Door Roy Hazenoot - 25-10-2016, 7:00 (Update 25-10-2016, 7:00)

Met deze score behoort Noordwijk tot de slechtst presterende gemeenten van Nederland. Dat blijkt uit een analyse die is gemaakt op basis van cijfers van MKB-Nederland, de belangenbehartiger van ondernemers.

De gemeentewoordvoerder weet nog niet wat de oorzaak is. „De...