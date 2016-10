Derde huis vluchtelingen in Teylingen

TEYLINGEN - Het Teylingse college van B en W heeft het plan goedgekeurd om een huis in Sassenheim voor vluchtelingen met een verblijfsstatus aan te kopen.

Door Roy Hazenoot - 25-10-2016, 10:56 (Update 25-10-2016, 10:56)

Dit is het derde huis nadat eerder in Voorhout al twee woningen zijn aangekocht. In totaal is Teylingen van plan om op korte termijn vijftien woningen in de gemeente aan te schaffen voor de zogeheten statushouders.

Om te zorgen voor een goede spreiding over de drie dorpen is het de bedoeling dat in Sassenheim en Voorhout ieder zes en in Warmond drie woningen worden gevonden. Per huis is een budget beschikbaar van 250.000 euro voor de aanschaf en 50.000 voor een eventuele verbouwing. Na vijf jaar gaan ze weer in de verkoop.