Brandweer redt vos uit water in Katwijk aan Zee

KATWIJK AAN ZEE - In het water bij Prins Hendrikkade in Katwijk aan Zee heeft de brandweer dinsdag een vos uit het water gered. Het beest is na de redding in de duinenweer vrijgelaten.

Door Jan Balk - 25-10-2016, 13:50 (Update 25-10-2016, 13:54)

De vos kon onmogelijk meer de kant opkomen. Daarom werd de brandweer ingeschakeld.