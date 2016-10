Noordwijk gastheer Europese sporttop

NOORDWIJK - Noordwijk organiseert in 2018 een Europese sportconferentie. Gemeenten die de titel ’European City of Sport’ hebben gekregen, maar ook Nederlandse gemeenten die meededen voor de nationale titel, worden daarvoor uitgenodigd. ,,Er zijn veel goede ideeën in Europa die we met elkaar kunnen delen’’, aldus burgemeester Jan Rijpstra gisteren.

Door Roza van der Veerbollenstreek@leidschdagblad.nl - 26-10-2016, 8:00 (Update 26-10-2016, 8:00)

De sporttop wordt samen met Aces Europe, European Capitals and Cities of Sport Federation georganiseerd. Een delegatie van deze organisatie was maandag en dinsdag in Noordwijk omdat de kustgemeente meedingt naar de...