Nieuwe burgemeester moet er vooral voor Katwijk zijn

KATWIJK - De nieuwe burgemeester van Katwijk moet genoeg tijd hebben voor de eigen gemeente en heeft niet te veel nevenfuncties, zet het alcohol- en drugsbeleid van Jos Wienen voort en voelt zich ’betrokken bij de christelijke levensopvatting’. Dat zijn zo wat eisen die in de profielschets staan.

Door Alieke Hoogenboom - 25-10-2016, 18:05 (Update 25-10-2016, 18:08)

Gerrit Goedhart, burgemeester van Noordwijkerhout, maakte in zijn afscheidsspeech over voormalig burgemeester Jos Wienen nog een grap over al diens nevenfuncties. „Jos is vijftien jaar burgemeester geweest, maar met zijn 25 bijbanen is hij...