Verkeerscontrole bij Sassenheim leidt naar schuld van 18.000 euro van autorijschool

Foto’s: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

SASSENHEIM - In de omgeving van Sassenheim vindt er woensdag een grote verkeerscontrole plaats. Tijdens de controle bleek onder meer dat een autorijschool nog een schuld van 18.000 euro open heeft staan.

Door Jan Balk - 26-10-2016, 12:45 (Update 26-10-2016, 13:07)

De politie voert de controle uit in samenwerking met de douane, de RDW en de belastingdienst. Op diverse plaatsen worden kentekens gescand. Een voertuig met een verdacht kenteken wordt door een motoragent aan de kant gezet.

Er zijn al verschillende auto’s in beslaggenomen in verband met belastingschulden. Er worden ook scooters en brommers gecontroleerd op de rollerbank. De controle is om 08:00 uur gestart en gaat door tot in de middag.