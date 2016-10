Lijnbus rijdt fietser aan in Noordwijk

NOORDWIJK - In de Beeklaan in Noordwijk is woensdag een fietser op het fietspad aangereden door een lijnbus. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 26-10-2016, 14:39 (Update 26-10-2016, 14:41)

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.