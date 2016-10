Hoe laten we de ’goudkust’ in Noordwijk weer blinken?

Archieffoto Henk Bouwman Ooit was De Grent hét uitgaanscnetrum van de regio.

NOORDWIJK - Ooit werd het door sommigen de goudkust genoemd, uitgaansgebied De Grent in Noordwijk. Het tij lijkt echter te zijn gekeerd: panden staan leeg en klanten blijven weg. Hoe kan het gebied nieuw leven worden ingeblazen? Ondernemers, exploitanten en huurders bogen zich dinsdagavond tijdens het Idee Café in de NH Kapel over die vraag.

Door Marlies Vording - 26-10-2016, 19:22 (Update 26-10-2016, 19:22)

Over de aard van de problematiek waren de meesten het eens. De concurrentie van strandtenten, de veranderende wensen van de klant en het verouderde horecareglement van de...