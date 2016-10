Schoolgebouw aan Uitvaltij geschikt voor opvang statushouders

NOORDWIJK - Het oude schoolgebouw aan de Uitvaltij in Noordwijk kan prima worden omgebouwd tot een tijdelijke opvangplek voor zeventien statushouders. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van vastgoedbeschermer Villex, dat in opdracht van de gemeente is gemaakt.

Door Joep Derksen - 27-10-2016, 8:30 (Update 27-10-2016, 8:30)

Het gemeentebestuur krijgt twee keuzes voorgelegd: de oude basisschool ombouwen tot zeven óf acht zogeheten onzelfstandige woningen. Naast die wooneenheden, moeten er minimaal drie gemeenschappelijke douches en toiletten zijn, staat in het rapport. De toiletten staan er al, maar voor de douches is een verbouwing nodig. Ook de al aanwezige keuken moet worden aangepast. De sporthal in de school kan worden gebruikt als gemeenschappelijke woonkamer.

Omwonenden maken zich al langere tijd zorgen over het mogelijk onderbrengen van statushouders in het schoolgebouw. Maar volgens de gemeente Noordwijk is daarover nog geen besluit genomen. ,,Het onderzoek geeft slechts aan dat het gebouw ervoor geschikt is”, aldus een woordvoerder.

Omwonende Chantal de Miranda is verbaasd dat nu al twee varianten zijn onderzocht. „De gemeente heeft nog helemaal geen informatie verstrekt richting omwonenden’’, moppert de Noordwijkse.

Noordwijk heeft voor maandag 7 november een bijeenkomst voor omwonenden gepland. De uitnodiging worden nog verstuurd.