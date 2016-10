Man vrijuit van slaan agressieve ex-vriendin

DEN HAAG/NOORDWIJK - Het werd een Poolse (33) uit Noordwijk op 14 februari zwart voor de ogen en toen ze weer bijkwam zat ze onder het bloed. Ze was op de vuist van haar beschonken vriend (37) gelopen.

Door Roel Visser - 27-10-2016, 9:00 (Update 27-10-2016, 9:00)

Hij hoorde deze week bij de Haagse politierechter 90 uur werkstraf eisen, maar ging vrijuit. De rechter achtte niet bewezen dat hij de vrouw opzettelijk had geslagen. Het slachtoffer was bovendien zelf met slaan begonnen. De rechter sloot niet uit dat de vriend zich probeerde te verweren. De vrouw deed pas aangifte nadat de relatie voorbij was. Ze vroeg bij de rechtszaak 700 euro smartengeld maar de rechter wees dat af.

De twee leerden kennen via een datingsite. Op de bewuste avond waren de Poolse en haar vriend aanvankelijk op een feestje in Noordwijk. De vriend was volgens de vrouw beschonken en onder invloed van drugs. Hij zou vervelend zijn geweest en het aan de stok hebben gekregen met een vriendin van de Poolse. Die vriendin gaf hem een klap. Buiten gekomen kreeg hij van zijn eigen vrouw ook een oplawaai. Eenmaal thuis ging de ruzie verder. ,,Poolse hoer’’, schreeuwde hij volgens de vrouw. Daarop sloeg ze hem weer, gaf ze zelf ook later toe. Toen opeens verloor ze het bewustzijn. Toen ze bijkwam was een van haar ogen pijnlijk en opgezwollen.

„Heeft u de foto’s van het oog gezien”, vroeg de rechter. Ja, dat had verdachte die spijt betuigde, maar hij bleef herhalen dat het zelfverdediging was. Volgens de man was zijn ex-vriendin extreem jaloers en agressief. „Voor haar klappen op die avond was geen aanleiding.”

De advocaat voerde aan dat uit appjes bleek dat de Poolse inderdaad jaloers en onbetrouwbaar was. Toen zijn cliënt de relatie eerder al wilde beëindigen had ze zelfs verzonnen dat ze zwanger van hem was.

De aanklaagster ging er wel vanuit dat verdachte de Poolse opzettelijk mishandelde. Maar de rechter achtte dat niet bewezen.