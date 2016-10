Verkeerscontrole in Sassenheim levert 52.000 euro op

Foto: Leon Gielen

SASSENHEIM - Op Sportpark Roodemolen in Sassenheim heeft de politie in samenwerking met de Rijksbelastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Douane woensdag een integrale verkeerscontrole uitgevoerd. Er werden onder meer zestien auto’s in beslag genomen en 52.000 euro aan openstaande belastingschulden geïnd.

Door Jan Balk - 27-10-2016, 16:51 (Update 27-10-2016, 17:08)

Op diverse plaatsen in de omgeving stonden kenteken-scanauto’s opgesteld. Tien motorrijders van de politie brachten vervolgens op eigen initiatief of vanwege een “hit” van de scan-auto voertuigen naar de controleplaats. De Douane controleerde het voertuig op lading en bij een indicatie van mogelijke aanwezigheid van verdovende middelen werd een drugshond ingezet.

Er werden 110 voertuigen gecontroleerd waarbij er 60 processen-verbaal werden opgemaakt vanwege verkeersovertredingen en voertuigtechnische gebreken. In het totaal werden veertien versleten banden aangetroffen, waarvan bij enkele banden het canvas zelfs zichtbaar was.

Twee personenauto’s en vier snor- en/of bromfietsen kregen een zogenoemde ‘WOK melding’ vanwege het feit dat ze niet voldeden aan de op het kenteken vermelde gegevens. Deze voertuigen mogen niet meer gebruikt worden op de openbare weg totdat ze in de juiste staat zijn teruggebracht en bij het RDW zijn gekeurd. Twee bestuurders werden aangehouden in verband met de aanwezigheid van verdovende middelen en het in bezit hebben van een steekwapen.

Controles

De Douane deed 30 controles. Als resultaat hiervan wordt een onderzoek ingesteld in verband met vervoer van oud ijzer en een onderzoek in verband met bijzondere wetten accijns. De Rijksbelastingdienst inde 52.000 euro aan openstaande belastingschulden. Voorts werden er zestien auto’s in beslag genomen waarvan er dertien definitief werden onteigend.