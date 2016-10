Willeke Alberti vermaakt volle zaal in De Wilbert met optreden

Foto Hielco Kuipers

KATWIJK - In woonzorgcentrum De Wilbert in Katwijk aan den Rijn was het groot feest. Niemand minder dan zangeres Willeke Alberti vermaakte de bewoners, het personeel en vrijwilligers met een optreden.

Door Alieke Hoogenboom - 27-10-2016, 17:38 (Update 27-10-2016, 17:45)

Klassiekers als ’Samen Zijn’ en ’Spiegelbeeld’ kwamen voorbij, maar ze zong ook Nederlandstalige nummers van andere artiesten als Claudia de Breij, Johnny Jordaan en Ramses Shaffy. ,,Het was een fantastische middag’’, blikt teamleider Annemieke Tiggelman terug. ,,Als je beseft dat ze 71 jaar is, zingt ze echt heel goed. Het is een open vrouw en ze liep tijdens het zingen door de zaal naar de mensen toe en keek ze aan. Erg leuk.’’

Ook na afloop had Alberti genoeg aandacht voor de 150 fans. Ze deelde handtekeningen uit, maakte een praatje en ging met bewoners op de foto. ,,Iedereen was echt vol lof’’, zegt Tiggelman. ,,Er waren ook veel vrijwilligers aanwezig om de rolstoelen te duwen. Door hun kunnen we deze activiteiten blijven doen. Daar zijn we heel blij mee en dat wil ik toch wel even benadrukken.’’