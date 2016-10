’Ouderenbond is er voor iedereen’

Foto Hielco Kuipers Leen van der Plas is al jaren actief bij de ouderenbond.

KATWIJK - Katwijk is een ouderenbond rijker. De lokale ANBO-afdeling werd eerder dit jaar opgeheven en het bestuur heeft een eigen vereniging opgericht: Algemene Ouderen Bond Katwijk (AOBK). In stilte was de bond al een tijdje actief, maar volgende maand bestaat de vereniging officieel. „Ik hoop dat we door leuke activiteiten te organiseren ouderen uit de eenzaamheid kunnen halen”, zegt voorzitter Leen van der Plas (73).

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 28-10-2016, 8:30 (Update 28-10-2016, 8:30)

Vorig jaar kwamen lokale ANBO-afdelingen, waaronder die in Katwijk, onder druk te staan. De rekeningen werden...