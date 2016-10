Inwoners Katwijk kunnen lenen voor duurzame maatregelen

United photos/Paul Vreeker Steeds meer daken hebben zonnepanelen.

KATWIJK - Inwoners van de gemeente Katwijk kunnen binnenkort bij de gemeente een geldbedrag lenen voor duurzame maatregelen in huis of andere gebouwen. Dat hebben B en W besloten.

Door Alieke Hoogenboom - 28-10-2016, 8:20 (Update 28-10-2016, 8:20)

Het gaat bijvoorbeeld om het isoleren van gevels, daken en vloeren, maar ook het bevestigen van zonnepanelen, een kleine windturbine, een warmtepomp, een zonneboiler of extra dik glas.

Het gemeentebestuur wil ongeveer 1,1 miljoen euro in het duurzaamheidsfonds stoppen. Dat geld kan op twee manieren worden besteed: energiebesparende aanpassingen in bestaande woningen (maximaal 25.000 euro per aanvraag) of maatregelen in onder meer gebouwen van VVE’s, verenigingen, particuliere verhuurders en schoolbesturen (maximaal 50.000 euro). Zo’n lening is volgens Katwijk aantrekkelijk omdat het tegen een lage rente is. Ook is er een subsidieregeling voor woningbezitters. Ze kunnen een adviseur de woning laten controleren op onder meer isolatie en die geeft aan de hand daarvan een advies over de mogelijkheden.

Het voorstel voor het Duurzaamfonds moet nog worden besproken in de gemeenteraad.