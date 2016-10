Telefoon buiten op straat gestolen in Noordwijk

NOORDWIJK - In de omgeving van het park tussen de Morgenster en de de Nieuwe Zeeweg in Noordwijk heeft een verdachte donderdagavond een telefoon gestolen. De politie is op zoek naar getuigen.

Door Jan Balk - 28-10-2016, 8:29 (Update 28-10-2016, 8:29)

De politie meldt op Facebook dat de diefstal plaatsvond tussen 19:30 en 19:40 uur. Na het incident is de verdachte gevlucht in de richting van de Nieuwe Zeeweg. De dader had donkere kleding aan en een baseballpet op. Hij verplaatste zich op een moderne fiets met versnellingen.