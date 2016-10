Muzikale herfstwandeling Calorama

Foto Taco van der Eb Landgoed Calorama.

NOORDWIJK - Op het Noordwijkse landgoed Calorama wordt zondag 13 november een muzikale herfstwandeling gehouden.

Door Theo de With - 28-10-2016, 9:20 (Update 28-10-2016, 9:20)

Calorama was tientallen jaren gesloten voor publiek, omdat het bewoond werd door baron Taets van Amerongen. Na zijn overlijden vorig jaar ontfermt een stichting zich over de parkachtige tuin en bijbehorende gebouwen. In augustus gaf KunstKlank er voorstellingen in de openlucht. Het publiek kreeg muziek, dans en theater voorgeschoteld.

Op zondag 13 november organiseert KunstKlank een tweede activiteit. Op die dag kan op twee tijdstippen worden meegedaan aan de muzikale herfstwandeling ’Buiten in Binnen’: om 11.00 en 14.00 uur. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Onderweg krijgen de deelnemers behalve muziek ook verhalen te horen over het huis, de bewoners en de heilige Jeroen.

Meer informatie: www.kunstklank.nl