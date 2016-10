Inbraken in winkels en schuren in Katwijk

KATWIJK AAN ZEE - In Katwijk aan Zee is er in de nacht van donderdag op vrijdag op verschillende plekken ingebroken. Dit gebeurde in enkele schuren aan de JW Frisodreef en in diverse winkels op het Bosplein.

Door Jan Balk - 28-10-2016, 14:28 (Update 28-10-2016, 14:28)

De politie is op zoek naar getuigen en meldt de inbraken op Twitter.