Congres over ’vitale teelt’ in Lisse

LISSE/BOLLENSTREEK - Op een volledig milieuvriendelijke manier bollen telen. Zonder gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen en toch rendabel. Als het aan de sector ligt, is het over twintig jaar zover. Maar is dat realistisch? Daarover is donderdag 1 november een congres in Lisse.

Door Paul de Vliegerp.de.vlieger@hollandmediacombinatie.nl - 28-10-2016, 15:44 (Update 28-10-2016, 15:44)

’Over 20 jaar bollen zonder middelen’

Flower Science organiseert het congres, in samenwerking met Greenport Bollenstreek. Als locatie is gekozen voor theater Floralis in Lisse. De initiatiefnemers mikken op zo’n tweehonderd deelnemers.

Bij het congres praten experts de aanwezigen bij over de (on)mogelijkheden van ’vitale bollenteelt’. Door slim combineren van beschikbare kennis, toepassen van innovaties en door oplossingen van buiten de sierteelt niet te schuwen, kan de bollenteelt over twintig jaar geheel middelenvrij zijn, zo is de gedachte.

Het programma is interactief, wat zoveel wil zeggen dat ook de zaal zich er tegenaan mag bemoeien. Met gebruik van de mobiele telefoon als een soort stemkastje kunnen de aanwezigen hun mening geven en verschijnen de resultaten van de stemmingen direct op scherm.

André Hoogendijk, adjunct-directeur van de KAVB, spreekt over de urgentie, kansen en uitdagingen voor het bedrijfsleven met betrekking tot een vitale bollenteelt. Een andere spreker is ’duurzaamheidsgoeroe’ Maurits Groen, de communicatieadviseur, activist en ondernemer die in 2015 op de eerste plaats stond in de ’Duurzame 100’ van het dagblad Trouw.

Verder worden er tijdens het congres korte films uit de praktijk getoond en zijn er pitches door PlantLab, studenten van de Hogeschool Leiden, Bionext en ’bollenprofessor’ Richard Immink van Wageningen Plant Research (PPO).

Het congres duurt van 15.30 tot circa 19.00 uur. Aanmelden kan via de website www.flowerscience.nl