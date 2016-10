De Olmenhorst kijkt terug op prima seizoen

Florian de Clercq

LISSERBROEK - Nog één weekeinde te gaan en dan zit de traditionele zelfpluk bij landgoed De Olmenhorst er voor dit seizoen alweer op. Eigenaar Florian de Clercq kijkt met tevredenheid terug op de voorbije zes weken.

Door Paul de Vlieger - 28-10-2016, 15:45 (Update 28-10-2016, 15:45)

Het was voor het 23ste jaar op rij dat de Lisserbroekse fruitteler appel- en perenliefhebbers in zijn boomgaarden toeliet om zelf de vruchten te plukken. ,,Een goed jaar’’, maakt hij alvast de balans op. ,,Niet zo uitzonderlijk als 2015 en als ondernemer wil je eigenlijk altijd meer. Maar ik kan niet anders dan content zijn.’’

De Clercq zegt bovenal dankbaar te zijn over de weersomstandigheden. ,,We hebben welgeteld één verregende zondag gehad, voor de rest was het juist in het weekeinde steeds prachtig weer. En als ik de voorspellingen zo bekijk, is dat op de laatste dag van de zelfpluk ook weer het geval.’’

Dat hij er na zondag een punt achter zet, is om twee redenen. ,,Ten eerste zijn de meeste bomen gewoon leeg. Maar ook speelt mee dat ik mijn mensen rust wil geven. De zelfpluk is een hectische tijd’’, aldus de eigenaar van het landgoed, waarop tijdens de speciale weken volop nevenactiviteiten worden georganiseerd.

Hoeveel mensen er sinds de start op 17 september zijn geweest, heeft Florian de Clercq niet precies bijgehouden. ,,Veel, dat is zeker. Aan de hand van het aantal auto’s, die we tegenwoordig wel tellen omdat we sinds vier jaar parkeergeld rekenen, kan ik een redelijke schatting maken. Zo waren er afgelopen zaterdag ongeveer tweeënhalf duizend mensen en een dag later zo’n vierduizend. Dat is natuurlijk veel, maar het is dan nog niet eens superdruk. Gezellig druk, noemen wij dat.’’

De zelfplukkers van De Olmenhorst komen overal vandaan. Het leeuwendeel is afkomstig uit het gebied dat grofweg tussen Amsterdam en Den Haag ligt, maar ook uit andere delen van het land weten plukkers de weg naar Lisserbroek te vinden. De Clercq: ,,Dat merken we vooral deze week. Regio Zuid heeft nu herfstvakantie en dat levert extra aanloop op. Helaas hadden de regio’s Noord en Midden, waar wij zo’n beetje op de grens zitten, dit jaar tegelijk vakantie. Dat is voor ons minder gunstig.’’

Van de totale oogst van De Olmenhorst vindt ongeveer een derde via de zelfpluk en de adoptiebomen zijn weg naar de consument. De rest gaat naar natuurvoedingswinkels en supermarkten in heel Nederland, maar ook daarbuiten tot Schotland en Zweden aan toe.

De Olmenhorst houdt ook volgend jaar een zelfpluk. De Clercq: ,,Tuurlijk. Op naar de vijfentwintig.’’