Prestigieuze sportprijs Noordwijk

NOORDWIJK - Noordwijk is ’European City of Sports 2017’. Dat heeft de organisatie Aces Europe vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Door Paul de Vlieger - 28-10-2016, 16:04 (Update 28-10-2016, 17:05)

Dat Noordwijk de titel komend jaar mag voeren, dankt de gemeente aan het uitstekende sportklimaat dat er volgens de jury heerst. De Europese delegatie die eerder deze week de badplaats bezocht, toonde zich onder de indruk van de inzet van gemeente, clubs en vrijwilligers voor de sport. En ook van het feit dat 88 procent van de Noordwijkers op enigerlei wijze aan sport doet.

Goede accommodaties

Naast de goede accommodaties, spelen de projecten waarbij ouderen, gehandicapten en mensen met een uitkering bij de sport worden betrokken een belangrijke rol in het toekennen van de prijs.

Noordwijk mag heel 2017 de vlag hijsen met het logo ’European City of Sports’. ,,Een prachtige opvolger van de 150 jaar badplaats-vlag’’, zegt sportwethouder Gerben van Duin.

Apetrots

De wethouder is apetrots op het binnenhalen van de titel, die gistermiddag met alle betrokkenen - verenigingen, vrijwilligers, sportraadleden, buurtsportcoaches - op Sportpark Duinwetering werd gevierd. ,,Dit is een kroon op ons werk.’’

Volgens Van Duin dankt Noordwijk de titel onder andere aan het feit dat het politieke klimaat in de gemeente sportminded is. ,,Ik weet nog dat ik in mijn eerste jaar als wethouder, in 2002, een bezuiniging van enkele tonnen op sport moest aankondigen. Inmiddels is het tij volledig gekeerd. We hebben de afgelopen jaren 40 miljoen euro aan sport uitgegeven. Aan kunstgrasvelden, zwembad, sporthallen, noem maar op.’’

Geweldig etiket

Levert de titel Noordwijk ook nog wat op? Van Duin denkt van wel. ,,Marketingtechnisch gezien is dit een geweldig etiket. Noordwijk zal nog meer de plaats worden waar topsporters zich willen voorbereiden op grote wedstrijden. Noordwijk wordt herontdekt als de plaats waar het goed en gezond toeven is.’’

Van Duin en burgemeester Jan Rijpstra gaan 16 november naar Brussel om de prijs in ontvangst te nemen.