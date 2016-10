Griezelen en gruwen bij Kasteel Keukenhof

Foto Stefan Tetelepta

LISSE - Aan gruwelijke types weer geen gebrek bij landgoed Keukenhof in Lisse. Vrijdagavond, bij het invallen van de duisternis, begon de zesde editie van Hanted Castle.

Het Halloween-evenement, het grootste in zijn soort in Nederland, trekt jaarlijks duizenden liefhebbers. Het griezelfestijn is vandaag nog te bezoeken van 15.00 uur tot middernacht. De organisatie adviseert na 17.00 uur een leeftijdsgrens van 16 jaar en ouder.