Internationale Schakelklas in Katwijk is veilige thuishaven

Foto Hielco Kuipers Casper, Piëtra, Mostafa en Tsedup maken groentesoep en kaasstengels die ze in de pauze verkopen.

KATWIJK - Het gebouw van de voormalige Prins Mauritsschool in Katwijk lijkt in de verste verte niet meer op de puinhoop die het zes maanden geleden was. „Ik ben heel blij hoe het is geworden”, zegt teamleider Marian de Jong die een rondleiding door de nieuwe school geeft. „Een veilige thuishaven met een positieve sfeer, waar we de kinderen klaarmaken voor het reguliere onderwijs.”

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 29-10-2016, 9:00 (Update 29-10-2016, 9:00)

De Internationale Schakelklas (ISK) Duin- en Bollenstreek met negentig leerlingen uit achttien verschillende landen, verschilt op het eerste...