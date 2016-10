Fotoalbum: Halloweensfeer bij Haunted Castle in Keukenhof

Foto: Stefan Tetelepta

LISSE - De Keukenhof was vrijdag en zaterdag weer even een heus spookhuis. Bij Haunted Castle kwamen zombies, spoken, heksen en andere griezels samen. Gelukkig hebben we de foto’s nog!

Fotograaf Stefan Tetelepta maakte beide dagen een serie foto's. Staat u er ook op?