Scooterrijder drinkt te veel en raakt gewond in Rijnsburg

Leon Gielen Bekijk Fotoserie

RIJNSBURG - Een scooterrijder is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Vinkenweg in Rijnsburg.

Door Daniël Mol - 30-10-2016, 8:53 (Update 30-10-2016, 9:15)

De man had een scooter geleend van een vriend en was daar in beschonken toestand op gaan rijden.

Op de Vinkenweg verloor hij de macht over het stuur en raakte daarbij gewond.

De drankrijder is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.