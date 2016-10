Zorggeld over in Teylingen door onvolledige dossiers

TEYLINGEN - De 1,7 miljoen euro die gemeente Teylingen in 2015 overhield op het zorgbudget, is veroorzaakt door gebrekkige informatie van de rijksoverheid. „De dossiers waren onvolledig en kwamen te laat”, legt een gemeentewoordvoerster uit. „Hierdoor hebben we een te ruime inschatting van het aantal cliënten gemaakt.”

Door Roy Hazenoot - 1-11-2016, 7:23 (Update 1-11-2016, 7:23)

Doordat er ’spontaan’ minder hulpbehoevenden waren, viel de vraag naar zorg mee en werden de kosten lager.

Deze situatie kon ontstaan doordat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) op 1 januari 2015 hield op te bestaan...