Nieuwe manege komende zomer klaar

Een impressie van de nieuwe Manege Hillegom.

HILLEGOM - Het bouwrijp maken is inmiddels al begonnen, de eerste paal kan eind dit jaar de grond in en ergens in de zomer van volgend jaar moet de nieuwe Manege Hillegom er dan staan.

Daarmee krijgt de manege aan de Oude Weerlaan een kleine vijftien jaar na de eerste plannen eindelijk een nieuw onderkomen. Op de plek van de huidige manege moeten huizen komen, al is dat nog niet zeker omdat hier ook een van de varianten van de Duinpolderweg overheen loopt.

Gisteren was het feest op de manege: wethouder Jeroen Verheijen en manegehoudster Marian Koopman ondertekenden de overdracht van de grond van de huidige manege aan de gemeente en de overdacht van de grond in de Vosse- en Weerlanerpolder aan de manege.

Het bleef lang spannend of de verhuizing zou doorgaan, omdat een aantal bedrijven op het aangrenzende bedrijventerrein Horst ten Daal en de vereniging Behoud de Polders tot aan de Raad van State procedeerden tegen de komst van de manege. Eind augustus oordeelde die dat de verhuizing kan doorgaan.