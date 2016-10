JUB Holland genomineerd voor Tuinbouw Ondernemersprijs

Foto Fotostudio G.J. Vlekke Lachende gezichten bij Jac. Uittenbogaard & Zonen als voorziitter van de Ondernemersprijs Nico Beelen (links) taart, een oorkonde én het goede nieuws van de nominatie komt brengen.

NOORDWIJKERHOUT - Jac. Uittenbogaard & Zonen (JUB Holland) uit Noordwijkerhout is in de race voor voor de prestigieuze Tuinbouw Ondernemersprijs 2017. Dit is de belangrijkste onderscheiding in de sector.

Door Paul de Vlieger - 1-11-2016, 10:35 (Update 1-11-2016, 10:35)

JUB Holland is een van drie genomineerden. De andere twee zijn het potplantenbedrijf Bunnik Plants uit Bleiswijk en bladgewassenspecialist Green Specialties Holland uit Lierop.

Wie van de drie de prijs wint wordt op 11 januari bekend tijdens de feestelijke prijsuitreiking die in Keukenhof wordt gehouden. Deze bijeenkomst, die voor de 31ste keer wordt gehouden en waarvoor alle tuinbouwondernemers worden uitgenodigd, staat dit keer in het teken van familiebedrijven.

JUB Holland is zo’n familieonderneming. De jury omschrijft JUB als ’een vooraanstaand bedrijf in de bollensector dat als een van de weinigen alle dimensies van het bloembollenvak beheerst: van veredelen, kweken, broeien tot verhandelen van bloembollen voor de retail, landscape en broeierij’. Ook looft de jury JUB Holland omdat ’het duurzaam ondernemen bijzonder hoog in het vaandel heeft staan en nauw betrokken is in talrijke initiatieven op het gebied van het verduurzamen van de bloembollenteelt’.

De Tuinbouw Ondernemersprijs is dé ondernemersprijs van de sector die jaarlijks wordt toegekend. Ondernemingen die de afgelopen jaren durf, daadkracht, duurzaamheid, doorzettingsvermogen en goed ondernemerschap hebben getoond, komen ervoor in aanmerking. Een belangrijke reden van het uitreiken van de Ondernemersprijs is ’bekendheid te geven aan en belangstelling te wekken voor positieve en innovatieve ontwikkelingen in de Nederlandse tuinbouwsector’.

Boomkwekerij Ebben in Cuijk won in januari van dit jaar de Tuinbouw Ondernemersprijs 2016.