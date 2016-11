Vier Katwijkse monumenten in de schijnwerpers

KATWIJK - Vier monumenten in de gemeente Katwijk zijn binnenkort ook in het donker goed te zien. Het gemeentebestuur wil de Vuurbaak en het gebouw van K&O - ook wel de Franse school - in Katwijk aan Zee, het oorlogsmonument ’De Leeuw’ aan de Zeeweg en Museum Oud Rijnsburg aanlichten.

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 1-11-2016, 18:17 (Update 1-11-2016, 18:17)

SGP-raadslid Wouter-Jan Vroegindeweij opperde vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen het idee om meer monumenten, die op toeristisch aantrekkelijke plekken staan, in de gemeente te verlichten. Wethouder Jacco Knape zag dat wel...