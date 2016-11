Boswachter Mark Kras ’super trots’ over winst Hollandse Duinen

NOORDWIJK/KATWIJK - Dat de Wadden en de Veluwe zouden winnen, dat lag wel een beetje voor de hand. Maar dat als derde winnaar Hollandse Duinen uit de bus kwam bij de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland - daar hadden minder mensen rekening mee gehouden. Mark Kras, boswachter in een gedeelte van het gebied - het stuk dat ligt in Noordwijk, Katwijk en Wassenaar - zit er een dag later nog van bij te komen. ,,We zijn helemaal in de gloria.’’

Hollandse Duinen in top drie mooiste natuurgebieden

Er waren dertien natuurgebieden genomineerd, waaronder de Drentsche Aa, Weerribben-Wieden, en Delta Biesbosch-Haringvliet. Hoe bijzonder is het dat jullie na de Wadden en Veluwe toch de meeste stemmen kregen?

Mark Kras: ,,Heel bijzonder. Weet je, ik vond het al geweldig dat we bij die laatste dertien zaten. Ik denk wel eens dat we als natuurgebied over het hoofd worden gezien, maar ik ben op de vingers getikt. Niks over het hoofd zien, er is gewoon massaal op ons gestemd. Ik hoop door veel mensen uit de omgeving.’’

Vind je de uitverkiezing ook terecht?

,,Dat moet je mij eigenlijk niet vragen, want ik ben natuurlijk totaal niet objectief. Ja, ik vind het volkomen terecht. Maar als ik zie wie er nog meer waren genomineerd, had ik me een andere keuze ook kunnen voorstellen. Je ziet dagelijks om je heen dat het zo’n uitverkiezing waard is. Maar dat zullen al mijn collega’s ook over hun eigen gebied zeggen.’’

Had je het verwacht?

,,Nu voel ik me net een wielrenner die de microfoon onder zijn neus krijgt gedrukt als hij net als eerste over de streep is gekomen. Had ik het verwacht? Ik had het gehoopt. En ik ben super trots. Het is me wel een rijtje waarin we staan, hoor: de Wadden, op de Werelderfgoedlijst, de Veluwe, nationaal park en iedereen kent het, en dan komen wij. Dat is toch bijzonder?!’’

Maandagavond werd in ’De Wereld Draait Door’ de uitslag bekendgemaakt. Kon je het dinsdag meteen merken dat het drukker was in het duin?

,,Het was vooral drukker aan de telefoon. Felicitaties van vrienden en bekenden en veel journalisten. Leuk om mee te maken.’’

Jullie krijgen drie ton van het ministerie van Economische Zaken, wat moet daarmee gebeuren, vind jij?

,,We moeten om de tafel met de drie beheerders - Dunea, Zuid-Hollands Landschap en Staatsbosbeheer - om te bezien hoe we de beleving nóg beter kunnen maken en hoe we het gebied nóg mooier kunnen maken. En hoe we de bescherming beter kunnen organiseren, niet te vergeten, want ook dat is nodig.’’

Noem eens iets concreets waaraan het kan worden besteed.

,,Als we nationaal park worden, wat we graag willen, dan moet de bereikbaarheid beter worden. En dan bedoel ik niet eens zo zeer de fysieke bereikbaarheid voor de recreant, maar het zou goed zijn als de bezoeker niets meer merkt van de versnippering die er nu nog is. Stel je wilt iets organiseren in Nationaal Park Hollandse Duinen, laten we zeggen: een handloopwedstrijd, dan moet er één plek zijn waar je kunt aankloppen. Hetzelfde geldt voor de recreant die zich voor zijn bezoek oriënteert: waar kan ik wandelen, waar kan ik iets leren, waar kan ik een hapje eten?’’

Kan de kwetsbare natuur die extra toeloop wel aan. Ben je niet bang dat het een pretpark wordt?

,,Het gebied heeft al miljoenen bezoekers per jaar en kan er best nog wel wat bij hebben. Als je er maar voor zorgt dat je dingen beschermt die je echt wilt beschermen en delen toegankelijk maakt die dat kunnen hebben.’’

Hollandse Duinen loopt van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Waarom houdt het op bij de provinciegrens?

,,Ja waarom eigenlijk? Wat mij betreft trekken we dit door tot aan Den Helder. Die omvang past ook wel bij een nationaal park met internationale allure, zoals wij dat willen zijn. Kijk naar de internationale bekendheid die nationale parken in het buitenland hebben. Kruger, Yellowstone om er maar eens twee te noemen. Het is toch een prachtig streven om die status te krijgen. In het dichtstbevolkte deel van Nederland nota bene. Hoe leuk is dat?’’