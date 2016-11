Sloop drie flats Hoorneslaan is in zicht

KATWIJK - Over een paar weken verhuist het laatste gezin uit het appartementencomplex aan de Hoorneslaan in Katwijk aan Zee. Daarna begint het bedrijf RGS met de voorbereidingswerkzaamheden voor de sloop van de drie flats die in januari tegen de grond gaan. De nieuwbouw begint in juni.

Door Alieke Hoogenboom - 2-11-2016, 8:00 (Update 2-11-2016, 8:00)

In maart 2015 besloot de Katwijkse woningcorporatie Dunavie om de flats te slopen voor nieuwbouw. Renovatie was niet mogelijk. Op de plek van de huidige complexen worden 85 sociale huurappartementen gebouwd.

De bewoners van de 96 woningen moesten verhuizen naar een nieuw onderkomen. Van de voormalige bewoners hebben inmiddels 74 gezinnen een nieuwe woonplek gevonden in de gemeente Katwijk. De overigen hebben een nieuw huis in de regio, maar er zijn er ook een paar die verder weg zijn verhuisd, zo meldt woningcorporatie Dunavie.

Eind november wordt het werkterrein ingericht en rondom de woonblokken worden hekken geplaatst. Ter hoogte van de Boekhorststraat en Suurmondstraat worden de straten afgezet. Het verkeer kan via de Helmbergweg en de Biltlaan de wijk in- en uitrijden.