Milieugevolgen windmolens goed in kaart gebracht

NOORDWIJK/KATWIJK - De rijksoverheid heeft de gevolgen voor landschap en natuur bij de bouw van twee windmolenparken voor de Hollandse kust goed in kaart gebracht. Tot dat oordeel komt de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER).

Door Peter van der Hulst - 2-11-2016, 9:00 (Update 2-11-2016, 9:00)

Al eerder waren de gevolgen voor het milieu onder de loep genomen, maar het rapport was aangepast omdat het kabinet de twee windparken in zee wil uitbreiden met een strook tussen de 10 en 12 mijl. Zo worden de parken groot genoeg om voor aansluiting op het elektriciteitsnet via platforms met een standaardomvang van 700 megawatt. Het kabinet wil bij Zuid-Holland twee platforms laten maken en bij Noord-Holland één.

Kustgemeenten vrezen dat de horizon straks schuil gaat achter een woud van palen. Uitgaande van turbines met een vermogen van 3 megawatt komen er 700 palen. Wordt gekozen voor 8 megawatt palen dan zullen er zo’n 260 komen, maar die zij wel hoger.

In de herziene MER is gekeken naar de mate waarin de windparken het vrije uitzicht beperken. In de toets wordt alleen geoordeeld of alle essentiële informatie aanwezig is om de milieubelangen volwaardig mee te laten wegen in de besluitvorming en dat is nu het geval.

De rapportage gaat kort in op de vele ingediende pleidooien om te kiezen voor windmolens in het vanaf de kust onzichtbare gebied IJmuiden Ver. Verwezen wordt naar de in opdracht van Stichting Vrije Horizon gemaakte berekeningen. Die tonen aan dat bouwen in IJmuiden Ver financieel aantrekkelijk is. De Commissie voor de milieueffectrapportage vindt dat deze informatie bij het politieke oordeel over de windparken moet worden betrokken. De Kamercommissie Economische Zaken buigt zich op 17 november over de MER en het betrekken van de strook dicht bij de kust bij de windparken.