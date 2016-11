Sinterklaas komt niet met boot

VOORHOUT - Sinterklaas komt dit jaar in Voorhout niet op zondag met de boot aan, zoals gebruikelijk. De verbouwing van de Nagelbrug verpest dat feestje.

Door Roy Hazenoot - 2-11-2016, 9:23 (Update 2-11-2016, 9:23)

In plaats daarvan verwelkomt de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) de goedheiligman op zaterdag 12 november. Van 14.00 tot 16.00 uur is er voor de kinderen een puzzeltocht in het winkelgebied van Voorhout en van 15.00 tot 17.00 uur is de Sint aanwezig op het kerkplein.