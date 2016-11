Fietsster gewond door openslaand portier busje in Noordwijk

NOORDWIJK - Een vrouw op een fiets is woensdagochtend ernstig gewond geraakt bij een ongeval in Noordwijk. Ze kwam in botsing met het portier van een busje.

De vrouw fietste op de Nieuwe Zeeweg en reed tegen de deur van het busje dat op een voetpad geparkeerd stond aan. Ze wam hard ten val en belandde op haar hoofd.

De politie heeft een weghelft afgesloten zodat de ambulancedienst veilig kon werken. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie doet verder onderzoek naar dit ongeval.