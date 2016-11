’Roer moet om bij jeugdzorg’

TEYLINGEN - „Het roer moet om in de jeugdzorg”, schrijven Sybrinne de Vries en Reny Wietsma, raadsleden van CDA Teylingen, in een brief aan deze krant. Volgens de twee christendemocraten zijn de problemen binnen de jeugdzorg niet alleen met geld op te lossen, maar moet anders worden gedacht. Zo moeten de huidige barrières tussen jeugdhulp en scholen worden opgedoekt.

Door Roy Hazenoot - 3-11-2016, 7:00 (Update 3-11-2016, 7:00)

In het pleidooi roepen ze het college van burgemeester en wethouders op om te kiezen voor vernieuwing: een ander systeem waarbij jeugdzorg en...